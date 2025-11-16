Argentina: Independiente gana con gol paraguayo

Los auriazules de Rosario Central ya estaban clasificados a los octavos de final, mientras que los rojos de Avellaneda encaraban el duelo sin chances de acceder a la siguiente instancia.

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos anotó el gol en el minuto 22 para el Independiente, que dejó sin invicto a Central en el torneo.

A pesar de estar eliminado en el Clausura, el Rojo conserva una mínima posibilidad de clasificarse a la Copa Sudamericana, aunque depende de una combinación de resultados.

Además, San Lorenzo, sin su portero Orlando Gill, al servicio de la selección paraguaya, tuvo que conformarse con un discreto empate 1-1 como local frente a Sarmiento, que con el punto rescatado está a un paso de clasificarse a los octavos.

Nicolás Tripichio (minuto 1) puso en ventaja al Ciclón, que se quedó con sabor a poco porque en el descuento Carlos Villalba (92) pescó un rebote dentro del área y estampó la igualdad definitiva. AFP