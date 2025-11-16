Con gol de Cavani, Boca cierra la fase de grupos con un triunfo ante Tigre

Con un gol de Ayrton Costa y otro del uruguayo Edinson Cavani, de penalti, el Xeneize sumó su cuarta victoria consecutiva y extendió sus buenas sensaciones tras el triunfo del domingo pasado en el Superclásico ante River Plate.

Racing Club trepó de forma temporaria a la segunda posición de este grupo con su victoria por 0-1 a domicilio ante Newell’s Old Boys, en Rosario.

La contracara de Boca es la actualidad de River Plate, que hoy empató sin goles de visitante con Vélez Sarsfield, para caer al sexto lugar de la Zona B, donde quedó líder Rosario Central, pese a ceder su invicto tras caer el sábado por 1-0 en su visita ante Independiente.

San Lorenzo, de complicado presente institucional, no sólo se aseguró su lugar en la segunda fase de este Clausura sino que también sacó pasaporte internacional para la Sudamericana 2026.

El sábado, en el final de esta fase regular se definieron los dos descensos a la segunda división con la condena para los equipos cuyanos: Godoy Cruz, de Mendoza, y San Martín, de San Juan.

La derrota del sábado de los sanjuaninos por 4-2 ante Aldosivi los condenó a disputar la Primera Nacional en 2026 y salvó a los marplatenses que aseguraron su lugar en la próxima Liga Profesional del fútbol argentino.

A diferencia de San Martín que regresa a la segunda división luego de una temporada en la elite, para Godoy Cruz este descenso tras empatar 1-1 con Deportivo Riestra el sábado en la última jornada significó ponerle punto final a una serie de 17 años en la A.

Este lunes quedarán definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura con la disputa de los últimos cuatro encuentros de esta decimosexta jornada: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia, Barracas Central-Huracán, Belgrano-Unión y Platense-Gimnasia.

14.11: Lanús 3-1 Atlético Tucumán.

15.11: Aldosivi 4-2 San Martín, Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra, San Lorenzo 1-1 Sarmiento e Independiente 1-0 Rosario Central.

16.11: Velez Sarsfield 0-0 River Plate, Instituto 0-0 Talleres, Boca Juniors 2-0 Tigre, Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys 0-1 Racing Club y Central Córdoba 1-1 Banfield.

17.11: Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia, Barracas Central-Huracán, Belgrano-Unión y Platense-Gimnasia.