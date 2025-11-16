En Bolivia despiden al español Xabier Azkargorta

Decenas de personas acompañaron a la esposa de Azkargorta, Aracely, y a sus hijos que llegaron de Barcelona, Mikel y Alejandra, en la celebración de una misa de cuerpo presente.

Después los exfutbolistas de la Selección mundialista de 1994 Marco Antonio Etcheverry, Milton Melgar, Marco Sandy, Juan Manuel Peña y William Ramallo llevaron el féretro hasta la calle.

Algunos con lágrimas se despidieron de Azkargorta con un “Hasta siempre, Bigotón”. Afuera esperaba una banda de música local que despidió con la cueca “Viva mi patria Bolivia”, canción que los bolivianos entonaron al clasificar al mundial de Estados Unidos, de hace 32 años, y cada vez que la Verde suma un triunfo.