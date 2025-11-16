España vuelve a ganar a República Checa (2-1)

Tras imponerse por 4-1 el pasado jueves en Portonovo, el cuadro que dirige Sergio García lo tuvo más complicado, aunque supo manejar el encuentro para lograr su segundo triunfo seguido ante los centroeuropeos.

El madridista Enzo Alves, hijo del exjugador Marcelo Vieira, de penalti, abrió la cuenta a los 33 minutos tras una mano de Vaclav Hlavaty, pero rápidamente igualó la República Checa, también a través de una pena máxima transformada por Adam Chab.

En el segundo periodo, España tuvo ocasiones pero no pudo rubricar la victoria hasta una diana a doce minutos del final del barcelonista Roberto Tomás, que en el primero de los dos partidos había conseguido un doblete.