Arranca programa de formación del Real Oviedo de España con Primera División salvadoreña

"La alianza permitirá que técnicos, entrenadores y dirigentes de clubes de Primera División, equipos femeninos y categorías inferiores accedan durante los próximos dos años a un programa formativo construido sobre la reconocida metodología del Real Oviedo", indicó el club en una publicación en su web.

Detalló que estas primeras sesiones se realizaron en la capital, San Salvador, y en San Miguel, la segunda ciudad más importante de El Salvador.

Esta alianza entre el club español y la Primera División de El Salvador busca brindar formación a técnicos y dirigentes por dos años y que busca "transformar la formación del fútbol salvadoreño desde su base".

"Este compromiso, de gran alcance para ambas partes, sitúa al Club azul como referente e impulsor de desarrollo en el país y abre una vía estable de cooperación destinada a transformar la formación del fútbol salvadoreño desde su base", indicó en la nota.

En la delegación que visitó El Salvador para firmar la alianza por parte del club oviedista estuvo Roberto Suárez, director deportivo; César Martín, director de la Fundación y responsable del Área Internacional; y Laura González Manjoya, directora de Comunicación y Marca.

Este grupo "mantuvo una intensa agenda institucional y deportiva junto a representantes del entorno local" y se reunió con Samuel Gálvez, presidente de la Primera División salvadoreña; Guillermo Díaz, representante de LaLiga en Latinoamérica y Yamil Bukele, presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y que busca dirigir también la Federación Salvadoreña de Fútbol.