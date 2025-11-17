Çelik admite lo complicado de clasificarse directamente, pero espera que sea en la repesca

No obstante, durante su comparecencia en rueda de prensa junto a su seleccionador, el italiano Vicenzo Montella, en el estadio de La Cartuja, de Sevilla (suroeste de España), se preguntó "por qué no" va a meterse Turquía en el Mundial 2026 "a través del 'play-off', como en el torneo anterior".

El lateral diestro asumió que el "mal resultado en el primer partido contra España (0-6)" va a impedir que su selección compita por la primera plaza en el duelo de este martes, último de la fase de clasificación europea para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Çelik, de 28 años y jugador del Roma, al que llegó hace cuatro temporadas procedente del Lille francés, relató que han "analizado los errores" de la ida disputada en Turquía y que espera "sacar un resultado positivo mañana".

El defensa, que acumula 56 partidos con su selección y ha logrado tres tantos, lamentó las bajas "de jugadores de gran calidad", pero no quiso ponerlo como excusa porque "quien juegue" en sus puestos "hará todo lo que pueda".

España y Turquía pugnarán este martes por la primera posición del grupo E, aunque el combinado local tiene las mayores opciones de clasificación, pues suma 15 puntos (por los 12 de Turquía) y una diferencia goleadora de +19 por +5 de los turcos. Además, en el duelo directo entre ambos el equipo de Luis de la Fuente se impuso por 0-6 al de Montella.