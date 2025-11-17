El brasileño Lucas Ribeiro, nominado para el Puskas, da tres puntos a su equipo en España

El extremo derecho de 27 años, que aterrizó en España este verano procedente del Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) -donde convirtió un gol en el Mundial de clubes por el que esta semana fue nominado al premio Puskas de la FIFA-, sólo había marcado un gol en la competición doméstica, en la victoria por 3-2 en casa contra el Mirandés del pasado 1 de noviembre.

En lo más alto de la tabla goleadora de Segunda División se mantienen el delantero del Almería Adrián Embarba y el atacante del Racing de Santander Asier Villalibre, con ocho dianas cada uno.

Ambos tienen un tanto de ventaja sobre el trío que conforman el ecuatoriano Jeremy Arévalo (Racing Santander), el neerlandés Zakaria Eddahchouri (Deportivo Coruña) y el belga Jonathan Dubasin (Sporting Gijón), que comparten la segunda plaza con siete tantos cada uno.

-- Principales goleadores tras la disputa de la 14ª jornada:

- Con 8 goles: Embarba (Almería); Villalibre (Racing Santander).

- Con 7 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (2p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Arribas (4p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B).

- Con 5 goles: Puertas (Albacete); Yeremay (1p) (Deportivo); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga).

- Con 4 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P) (Castellón); David Mella (Deportivo); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO) y Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Alemañ y Jorge Pascual (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Jauregi (1p) (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p), Amath (SEN) y Chuki (1p) (Valladolid).