Siete selecciones se juegan el Mundial en dramático final de eliminatoria de Concacaf

Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica buscarán el pase directo a la máxima cita del fútbol. Dos de estas selecciones quedarán fuera de carrera el martes y se unirán a las ya eliminadas Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes para el Mundial, uno para cada uno de los líderes de los tres grupos del clasificatorio, y dos para una repesca intercontinental para los dos mejores segundos.

Será el final de un clasificatorio que llenó de ilusión a las aficiones de selecciones más modestas, que vieron en la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá -ya clasificadas por ser anfitrionas- una oportunidad histórica para acudir a una Copa del Mundo.

Surinam por su primer Mundial

En el Grupo A, Surinan y Panamá, empatados en el liderato, se juegan el boleto. Los caribeños visitan a Guatemala, mientras que los canaleros reciben al colista El Salvador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Surinam parte con la ventaja de tener 3 tantos más a favor que Panamá, que para clasificar debe esperar un pinchazo de su rival en Guatemala, sin nada en juego, o golear a El Salvador para descontar la diferencia de goles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dirigido por el exarquero Stanley Menzo, del Ajax de Amsterdam, y con una pléyade de jugadores formados en Países Bajos, Surinam no conoce la derrota en esta eliminatoria.

Panamá, que aspira a su segunda participación mundialista tras Rusia 2018 pese a tener una liga semiprofesional, jugará arropado por su afición, que llenará el Estadio Rommel Fernández, aunque que teme que Surinam se vea favorecido por una hipotética falta de intensidad de Guatemala.

“Creo en el profesionalismo de los jugadores” guatemaltecos, “sería una vergüenza que ellos regalen el partido”, dijo el volante panameño, Alberto Quintero.

Drama en Costa Rica

En el Grupo C, Honduras, Haití y Costa Rica, la selección centroamericana con más citas mundialistas (6) , aspiran a la gloria. Hondureños y haitianos encabezan la llave con 8 puntos, seguidos de los ticos con seis unidades.

El drama se vivirá en el Estadio Nacional, en San José, donde Costa Rica recibe a Honduras en una nueva edición del clásico centroamericano. A los locales solo les vale ganar si no quieren ver el Mundial por televisión, después de tres participaciones consecutivas.

El duelo se prevé crispado, que aún tiene marcada en su memoria aquel Brasil 2014, donde Costa Rica sorprendió al mundo al dejar por el camino a Inglaterra, Italia y Grecia y llegar hasta cuartos de final.

Con una victoria, y salvo que Haití gane de local a Nicaragua con varios goles de diferencia, Honduras estaría en su cuarto Mundial.

“Es el partido de nuestras vidas”, no se cansó en repetir el jugador hondureño Devron García en conferencia de prensa previo al compromiso.

Jamaica o Curazao

En el Grupo B, integrado totalmente por equipos caribeños, Curazao puede clasificar por primera vez a un Mundial en duelo directo en Jamaica, a la que solo le vale ganar para regresar casi tres décadas después a una Copa del Mundo, tras Francia 1998. A esta última fecha, Curazao llega con 11 puntos y Jamaica con 10.

Los Reggae Boyz, que perdieron el liderato en la fecha anterior, parten con la ventaja de jugar ante su afición, en Kingston. Sin embargo, Curazao llega invicto y ya derrotó a los jamaiquinos en la tercera jornada del clasificatorio final.