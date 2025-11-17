Vlasic le da el triunfo a Croacia en Montenegro; República Checa se pasea ante Gibraltar

Un grupo L que terminó con los croatas en lo más alto, con 22 puntos, siete victorias y un empate, seguidos de los checos (16P, 5V, 1E, 2D), Islas Feroe (12, 4, 0, 4), Montenegro (12, 4, 0, 4) y Gibraltar, con cero puntos y ocho derrotas.

La clasificación directa que otorgaba el primer puesto la consiguió el equipo de Luka Modric, que jugará su quinto Mundial con una selección que solo ha participado en siete. El cuadro que dirige Zlatko Dalic lo certificó el pasado viernes con la victoria por 3-1 ante Islas Feroe.

Un resultado que le permitió a República Checa conseguir el puesto que da acceso a la repesca, que estará compuesta por un total de 16 participantes: los 12 segundos clasificados de cada grupo y 4 selecciones procedentes de la Liga de las Naciones (aún por determinar). El sorteo que esclarecerá los cruces será este jueves en Zúrich (Suiza).

En esta última jornada, Dalic salió con el equipo 'B', con Modric en el banquillo hasta el minuto 78, lo que aprovechó Montenegro para adelantarse con goles de Milutin Osmajic (m.3) y Nikola Krstovic (m.17).

Pero el orgullo de los subcampeones mundiales en 2018, pese a no jugarse nada, se hizo notar. Primero fue Ivan Perisic (m.37) de penalti, quien recortó distancias y animó a su equipo a ir a por todo hasta conseguirlo, gracias a los goles de Kristijan Jakic (m.72) y Nikola Vlasic (m.87).

La selección checa por su parte no dudó en cuanto a sus intenciones, ya que salieron sin contemplaciones ante la débil Gibraltar, a la que endosaron cinco tantos en media parte y uno en la segunda para cerrar la goleada, otra más que recibe el cuadro gibraltareño (28 goles encajados).