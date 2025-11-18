Argentina y España se enfrentarán el 27 de marzo en la Finalissima

El único título disputado hasta el momento de este trofeo está en poder de Argentina, que se impuso en Londres en 2022 por 0-3 a Italia, campeona de la Eurocopa.

La Copa América de 2021 había sido el primer trofeo logrado por Lionel Scaloni como nuevo seleccionador de Argentina, que inició así una era exitosa a la que sumó la Finalissima, la tercera Copa del Mundo para Argentina en Catar 2022 (después de Argentina 1978 y México 1986) y de nuevo la Copa América, la jugada en Estados Unidos en 2024.

España, que acaba de clasificarse para el Mundial 2026, ganó la Eurocopa de 2024 tras derrotar en la final a la de Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín.

Argentina concluyó primera las eliminatorias sudamericanas y confirmó también su presencia en la fase final de la Copa del Mundo del año que viene.

