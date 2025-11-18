Castillo y Moreno, los ases de Lanús en la ‘partida mano a mano’ por el segundo título

Moreno, enganche de 30 años, es el máximo asistente del equipo en la Sudamericana, con tres pases, y suma tres anotaciones. El número 10 del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino ha destacado con sus regates, su velocidad y su capacidad creativa.

Tras una correcta primera fase del torneo, Moreno fue fundamental en las instancias decisivas del torneo, especialmente a partir de cuartos de final contra Fluminense. Marcó un gol y gestó otro. Y en semifinales, frente a Universidad de Chile, dio un pase.

El atacante nacido en la provincia de Mendoza y formado en Lanús, destacó desde su debut en 2016, año en que conquistó su segundo campeonato de Primera División y luego la Copa Bicentenario. Ha jugado 112 partidos en sus primeras cinco temporadas, marcó 6 goles y repartió 16 asistencias.

En 2020 fichó por el Atlanta United estadounidense, en el que jugó 75 partidos en 3 temporadas. Anotó 14 goles y dio 13 asistencias. En 2023, un año antes de regresar a Lanús, tuvo un corto paso por el Curitiba brasileño.

Su segunda etapa en el club en el que debutó ha sido sin dudas el pico de su carrera, con 20 goles y 23 asistencias en 93 partidos. Hoy por hoy es el eje de un equipo que el año pasado estuvo cerca de quedarse con la Copa Sudamericana, pero fue eliminado en semifinales por el Cruzeiro brasileño.

Goles decisivos

Rodrigo Castillo, de 26 años, aterrizó en Lanús en julio de este año. No formó durante la fase de grupos, pero desde su incorporación, se tornó figura.

Diez goles en 23 partidos, de estos 6 en los últimos 7, hacen del delantero centro la principal amenaza del equipo de Pellegrino. Tres de esos tantos los marcó a Universidad de Chile: dos en la ida de las semifinales (2-2) en Santiago y el del 1-0 en la vuelta.

Llega a la final en su mejor nivel desde que se estrenó en la Primera División, hace menos de tres años, con Gimnasia y Esgrima. Antes pasó por las divisiones de River Plate y Unión de Santa Fe, hasta su debut con el primer equipo de Deportivo Madryn, de segunda división.

Cuando desembarcó en Lanús en el último mercado de pases, el objetivo era que compitiera por el puesto con el experimentado Walter Bou, goleador del equipo durante la última temporada.

Sin embargo, una lesión dejó a Bou fuera de las canchas por casi todo el mes de agosto y Castillo aprovechó. Tras el regreso del número 9, Castillo ya era el dueño del puesto, y el as para encarar la partida contra Atlético Mineiro.

Fuente: EFE