Fútbol Internacional
18 de noviembre de 2025 - 13:20

Clausura Argentino: Racing-River, el partido estelar de los cruces de octavos de final

River Plate y Vélez Sarsfield no pasaron del empate sin goles en la última ronda del torneo Clausura, antes de los octavos de final, donde el Millonario enfrentará a Racing y el cuadro de Liniers a Argentinos Juniors.
River Plate y Vélez Sarsfield no pasaron del empate sin goles en la última ronda del torneo Clausura, antes de los octavos de final, donde el Millonario enfrentará a Racing y el cuadro de Liniers a Argentinos Juniors.223210+0000 ALEJANDRO PAGNI

Racing-River será el cruce estelar de los octavos de final del Torneo Clausura, tras completarse el lunes la decimosexta y última jornada del certamen.

Por ABC Color

Los empates de Barracas Central ante Huracán (1-1) y Belgrano-Unión (0-0), más el triunfo por 0-2 de Independiente Rivadavia contra Defensa y Justicia definió las posiciones de la zona A.

En tanto, el triunfo de Gimnasia a domicilio ante Platense por 0-3 terminó de confirmar las ubicaciones del grupo B.

El duelo entre Racing (3A) y River (6B) reeditará el cruce de los cuartos de final de Copa Argentina, en una parte superior de los octavos de final de Torneo Clausura que se completará con Boca (1A)-Talleres (8B), Unión (2A)-Gimnasia (7B) y Central Córdoba (4A)-San Lorenzo (5B).

Por su parte, en la zona inferior del cuadro los dueños serán: Vélez Sarsfield (4B)-Argentinos Juniors (5A), Deportivo Riestra (3B)-Barracas Central (6A), Lanús (2B)-Tigre (7A) y Rosario Central (1B)-Estudiantes (8A).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resultados de la jornada 16:

Viernes 14/11: Lanús 3-1 Atlético Tucumán.

Sábado 15/11: Aldosivi 4-2 San Martín, Godoy Cruz 1-1 Deportivo Riestra, San Lorenzo 1-1 Sarmiento e Independiente 1-0 Rosario Central.

Domingo 16/11: Vélez Sarsfield 0-0 River Plate, Instituto 0-0 Talleres, Boca Juniors 2-0 Tigre, Estudiantes 1-2 Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys 0-1 Racing Club y Central Córdoba 1-1 Banfield.

Lunes 17/11: Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia, Barracas Central 1-1 Huracán, Belgrano 0-0 Unión y Platense 0-3 Gimnasia.