Copa Sudamericana: ¿Quién es quién en el Atlético Mineiro?

Sampaoli rescató a algunas figuras que no estaban rindiendo y montó un equipo que presiona con obsesión al rival, como el Mineiro que ganó el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil de 2021. Así juegan los titulares en el equipo de Sampaoli.

Everson: El portero es uno de los más experimentados del plantel y hombre de confianza del técnico. Seguro en el juego aéreo y con buen manejo de los pies, destaca como iniciador de las jugadas.

Renzo Saravia: El lateral derecho argentino combina intensidad defensiva con proyección constante. Da verticalidad al equipo, además de aportar agresividad en los duelos uno contra uno.

Junior Alonso: El central paraguayo es el líder de la zaga. Firme en el juego aéreo y muy sólido en los cruces, tiene la virtud de anticiparse al rival, además de ser la voz de mando en el fondo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Victor Hugo: El joven defensor ha ganado espacio por su velocidad y buena salida desde atrás. Su sociedad con Alonso ha aportado equilibrio a la defensa del Galo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guilherme Arana: Lateral izquierdo de perfil ofensivo, es una de las principales armas del Atlético Mineiro en la generación de juego. Dispone de una gran precisión para los centros.

Alan Franco: El mediocentro ecuatoriano se muestra incansable en la recuperación del balón. Destaca por su despliegue físico, su agresividad en la presión y su capacidad para cubrir espacios.

Igor Gomes: Volante de buena técnica y visión, cumple un papel clave en la conexión entre defensa y ataque. Emerge como opción de presión y aporta orden en la circulación del balón.

Gustavo Scarpa: Encargado de las transiciones y del balón parado, aporta talento y precisión en el pase. Asiste y da punto final a la jugada, y es tan peligros por las bandas como por el centro.

Bernard: El ídolo que regresó al club que lo formó aporta experiencia y calidad técnica. Ágil, tiene cambios de ritmo y una visión especial para encontrar espacios entre líneas.

Dudu: Rápido, incisivo y con gran habilidad para salir airoso en los duelos uno contra uno. Es para los rivales una amenaza constante por los costados y un arma de Sampaoli para romper defensas.

Rony: El delantero combina potencia, movilidad y entrega. Suele presionar la salida rival, atacar los espacios y ofrecer soluciones en el área. Un delantero ideal para el estilo vertical del Galo.

Hulk: A sus 39 años, el ídolo y goleador del Mineiro ya no es titular absoluto, pero siempre es decisivo cuando entra para rematar faenas y gestionar momentos complejos, incluso con asistencias.

Fuente: EFE