Copa Sudamericana: ¿Quién es quién en Lanús?

Con una media de 29 años, el once inicial del Granate destaca por la experiencia de Eduardo Salvio, ex del Benfica y del Atlético Madrid, y de Carlos Izquierdoz, central multicampeón con Boca Juniors.

NAHUEL LOSADA: El portero de 32 años ha mostrado gran desempeño al neutralizar penaltis, como en la serie de octavos de final contra Central Córdoba. Y resalta por sus reflejos entre los tres palos.

GONZALO PÉREZ: El lateral uruguayo es, con 24 años, uno de los más jóvenes. Su capacidad de marca permite que su compañero Eduardo Salvio se vuelque con tranquilidad al ataque.

CARLOS IZQUIERDOZ: A los 37 años, aguerrido en la marca, seguro en el juego aéreo y fundamental para ordenar al equipo desde el fondo. Con el Granate ganó la Sudamericana de 2013.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

JOSÉ MARÍA CANALE: Tras regresar en julio de México, el central paraguayo ganó el puesto y se ha convertido en el compañero ideal de Izquierdoz. También ha aportado cuatro goles en el semestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

SASHA MARCICH: El más ofensivo de una de las defensas menos vencidas, ofrece proyección por la banda izquierda y tiene dos goles y nueve asistencias en la temporada.

AGUSTÍN MEDINA: Con 19 años, es el más joven del once titular y clave en el centro del campo. Regula en su desempeño desde que se adueñó del puesto.

AGUSTÍN CARDOZO: Socio de Medina en el centro del campo. Con 28 años y dilatada trayectoria en el fútbol local, aporta la pausa en la marca y la salida del balón desde el fondo al ataque.

EDUARDO SALVIO: Extremo derecho campeón con el Benfica portugués y ganador de dos Ligas de Europa con Atlético Madrid. Con 35 años, se mantiene vigente, pese a no tener la misma velocidad.

MARCELINO MORENO: Figura del equipo. Con 30 años, ha sido clave en los duelos de cuartos de final contra Fluminense y en el choque de vuelta con Universidad de Chile en semifinales.

RAMIRO CARRERA: Otro de los experimentados del equipo. Con 32 años y extensa trayectoria, ofrece versatilidad a Pellegrino, ya que puede desempeñarse en cualquier puesto del mediocampo. Destaca por su sacrificio, su orden táctico y su juego aéreo.

RODRIGO CASTILLO: Con 10 goles en los 23 partidos que ha jugado desde su llegada al club en julio de este año, el punta se ha convertido en la principal amenaza del ataque Granate.

Fuente: EFE