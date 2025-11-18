España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas

Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano.

Las selección clasificadas son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo e Irak.