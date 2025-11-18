FIFPRO reclama unidad a todos los sectores del fútbol "para que siga avanzando"

"Hay que tratar de que todos los sectores del fútbol, la FIFA, la UEFA y las federaciones con los futbolistas en el centro, tratemos de generar una concertación para tratar de podernos escuchar y sacar las mejores conclusiones para que el fútbol siga avanzando", señaló.

En la apertura de la asamblea que celebra también el 60 aniversario de FIFPRO, Marchi insistió además en que "el mensaje de unidad es el que tiene que existir entre todos los futbolistas" igualmente, con el diálogo y la palabra en el centro de sus actuaciones.

"Solos no lo podemos hacer, es mejor hacerlo juntos. Esa es la fuerza que pueden tener todos los sindicatos unidos, la fuerza de la palabra como un instrumento de transformación de lo que sucede y no debería suceder", añadió.

Marchi mostró hace unos días el malestar del sindicato por no haber sido invitado a participar en una reunión reciente de la FIFA para debatir asuntos relacionados con los jugadores en Rabat (Marruecos) y la acusó de "actuar con soberbia, sin escuchar, sin dialogar, sin consultar .

No obstante, mostró también su disposición a mantener un diálogo laboral estructurado y negociaciones con la FIFA y todas las partes interesadas pertinentes sobre todas las cuestiones relacionadas con los derechos laborales de los futbolistas.

La FIFA anunció el pasado día 9 la creación de un foro para consultas con futbolistas profesionales, tras una reunión con representantes de 30 sindicatos de jugadores en Rabat, y FIFPRO lamentó no haber sido invitado y que quienes lo fueron no representaran de manera significativa a los sindicatos independientes de jugadores a nivel mundial.