Junior-Medellín, el plato fuerte de la primera jornada de los cuadrangulares de Colombia

Junior y Medellín llegan a este encuentro motivados tras haber cerrado de la mejor forma la fase regular del campeonato, pues los locales vencieron 2-1 a Nacional en la última jornada y terminaron quintos con 35 puntos, mientras que los visitantes golearon 3-0 al América y culminaron la fase regular como líderes con 40 unidades.

Los barranquilleros contarán para este partido con la base de la nómina con la que han obtenido buenos semestres este resultado, incluidos el portero uruguayo Mauro Silveira, el defensor paraguayo Javier Báez y su compatriota Guillermo Paiva, que con cinco goles es uno de los máximo artilleros del equipo en el campeonato.

El estratega uruguayo Alfredo Arias también tendrá disponibles a otros baluartes del equipo como los centrocampistas Guillermo Celis y Didier Moreno y los volantes José Enamorado y Yimmi Chará.

Al frente estará el DIM, actual subcampeón de la liga, que vive uno de sus mejores momentos del año y espera poder ratificarlo ante el Junior bajo el liderazgo en cancha del portero uruguayo Washington Aguerre, del central Daniel Londoño y del centrocampista Baldomero Perlaza.

Sin embargo, el entrenador Alejandro Restrepo tendrá que lidiar con la baja del máximo anotador de la liga, el argentino Francisco Fydriszewski (11 goles), quien sufrió una lesión de rodilla y aún no se sabe cuándo podrá volver a las canchas. En su reemplazo posiblemente aparezca el creativo Jarlan Barrera.

El Atlético Nacional y América de Cali se enfrentarán el jueves luego de haberse visto las caras el domingo en el partido de vuelta de la semifinales de la Copa Colombia, que terminó 2-2 y dio la clasificación a los Verdolagas que habían ganado 4-1 el juego de ida.

Sin embargo, el partido de la primera jornada de los cuadrangulares será una oportunidad para ambos equipos de empezar de cero.

Por un lado, el equipo de Medellín llega como uno de los favoritos al título y espera ratificarlo en este juego, en el que contará con todas sus figuras, incluidos internacionales colombianos como el portero David Ospina, el lateral Andrés Román, el central William Tesillo, el centrocampista Jorman Campuzano, el creativo Edwin Cardona, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.

El buen momento del equipo está reflejado en que de los últimos nueve partidos que jugó, ganó seis, empató dos y sólo perdió uno, la semana pasada ante el Junior, que el entrenador Diego Arias lo disputó con una nómina mixta.

América, entre tanto, vive un momento difícil porque si bien logró clasificar en la última jornada a los cuadrangulares, lo hizo perdiendo 3-0 ante el DIM y dejando una imagen muy pobre.

El entrenador del club, David González, es consciente de que tiene que mejorar mucho si quiere luchar por un cupo a la final, por lo cual confía en sus hombres más experimentados como el centrocampista Rafael Carrascal, el goleador peruano Luis Ramos y el creativo Andrés Roa para lograrlo.

En el Grupo A, Fortaleza recibirá este martes al Deportes Tolima y el campeón Independiente Santa Fe, liderado por el veterano goleador Hugo Rodallega, visitará el miércoles al fuerte Atlético Bucaramanga, dirigido por Leonel Álvarez.

19.11: Atlético Bucaramanga-Independiente Santa Fe y Junior-DIM.

20.11: Atlético Nacional-América.