Koke, sobre la NFL: "Fue un día histórico, ojalá la próxima pueda ser en nuestro estadio"

El capitán del equipo rojiblanco atendió a los medios este martes en un acto de Hyundai (marca de coches de Corea del Sur) en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el que habló sobre la actualidad del club y del encuentro en el que los Miami Dolphins vencieron a los Washington Commanders.

"Llevo viendo NFL casi 11 o 12 años y soy un gran fan, y cuando puedo escaparme a ver partidos pues intento ir, normalmente con Antoine (Griezmann) que justo compartimos el mismo 'hobbie'. La verdad es que fue un día histórico para Madrid y para España y es importante que crezca el deporte aquí porque genera muchas cosas, y sobre todo para la ciudad, que está haciendo cosas muy buenas como la NFL o la Fórmula 1 y es positivo que pase esto en España", apuntó Koke.

Sobre si le gustaría que el estadio del Atlético de Madrid albergara un partido de la NFL, confesó: "Claro que sí, obviamente, el otro día que entrenaron aquí los Miami Dolphins disfrutamos un montón, ojalá pueda ser en nuestro estadio la próxima vez y que también vean lo que se puede hacer aquí porque se pueden generar muchas cosas".

Acerca de cómo ve al equipo de cara al partido en casa del Getafe de este domingo (18:30), dijo que el año pasado perdieron allí "un partido clave para la lucha por la liga", y que saben "cómo juega el Getafe", que siempre "compite" y que te lleva "al límite compitiendo".

"Sabemos cómo lo tenemos que plantear. Nunca se nos ha dado tan mal Getafe, yo creo que menos el año pasado siempre que hemos ido hemos sacado buenos resultados", afirmó.

"Tengo 33 años, me consideró joven y que tengo todavía mucho que darle al fútbol y al Atlético de Madrid. Voy a trabajar y a hacer lo que me dice el entrenador, hay veces que salen mejor las cosas y no hay ningún secreto, el trabajo y hacer lo que he hecho siempre toda mi vida".

Por último, al ser preguntado si se ve yendo al Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, respondió con un rotundo "no".