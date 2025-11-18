Selecciones femeninas de Rusia y Corea del Norte disputarán dos amistosos en noviembre

"Los partidos contra Corea del Norte se disputarán el 27 y el 30 de noviembre a las 10:00 (hora de Moscú)", señaló la UFR en su canal de Telegram. Los encuentros tendrán lugar en el estadio Kim Il-sung de Pionyang, que tiene capacidad para más de 70.000 espectadores.
La última vez ambos equipos se enfrentaron hace más de diez años, en 2014. Rusia perdió entonces uno de los partidos y en el segundo logró un empate.
La selección norcoreana ocupa actualmente el décimo puesto en el ránking de la FIFA, por detrás de Canadá.