Achraf Hakimi y Ghizlaine Chebbak, mejor jugador y jugadora africanos de 2025

Hakimi consiguió su primer galardón tras quedar segundo en 2024 (Ademola Lookman) y 2023 (Victor Osimhen), y superó en la final de esta edición al egipcio Mohamed Salah y al nigeriano Osimhen, mientras que Ghizlaine Chebbak, quien también estrenó casillero, ganó en las votaciones a la marroquí Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade.