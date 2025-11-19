19 de noviembre de 2025 - 17:00
Achraf Hakimi y Ghizlaine Chebbak, mejor jugador y jugadora africanos de 2025
Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El jugador marroquí del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi y su compatriota Ghizlaine Chebbak, del Al Hilal, recibieron el premio a mejor jugador y jugadora africanos de 2025, en una ceremonia organizada por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) este miércoles en la Universidad Mohamed VI Politécnica de Rabat, Marruecos.
Hakimi consiguió su primer galardón tras quedar segundo en 2024 (Ademola Lookman) y 2023 (Victor Osimhen), y superó en la final de esta edición al egipcio Mohamed Salah y al nigeriano Osimhen, mientras que Ghizlaine Chebbak, quien también estrenó casillero, ganó en las votaciones a la marroquí Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade.