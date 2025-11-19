Cristiano Ronaldo, reunido con Donald Trump

Trump y Cristiano Ronaldo posaron para una fotografía en el Despacho Oval, que fue publicada este miércoles en redes sociales por Margo Martin, una asesora del mandatario.

El presidente dio además un recorrido con el ex jugador del Real Madrid Ronaldo y su pareja, Georgina Rodríguez, por la columnata de la Casa Blanca, donde se encuentran las fotografías de los exmandatarios del país.

La Casa Blanca publicó en redes un video de Trump y Ronald caminando y el mensaje “dos GOAT” (Greatest of All Times, El mejor de todos los tiempos).

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca. La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.

En una reciente entrevista, el goleador de 40 años dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir “la paz global” , aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir. Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un juego amistoso contra su exclub, el Manchester United. Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con la Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada. EFE