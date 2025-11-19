Federer, incluido en el Salón de la Fama

“Es un gran honor ser incluido en el Salón de la Fama del tenis y estar al lado de tantos grandes campeones de la historia de este deporte”, dijo Roger Federer.

“A lo largo de mi carrera siempre he valorado la historia del tenis y el ejemplo que dejaron los que vinieron antes que yo. Ser reconocido de esta manera por el deporte y por mis compañeros es algo muy bonito”.

La ceremonia tendrá lugar en agosto del próximo año en la ciudad estadounidense de Newport, donde está localizado el Salón de la Fama del tenis.

Federer es el primer miembro del “Big Three” que conforma junto a Rafael Nadal y Novak Djokovic en recibir este honor. A lo largo de su extensa carrera que cerró en 2022.

El suizo ganó 20 Grand Slams, récord histórico en su momento superando a Pete Sampras, sumó 310 semanas como #1 del mundo y ganó 103 títulos, solo por detrás de Jimmy Connors, que consiguió 109. Además, Federer es el hombre con más títulos en la historia de Wimbledon (8) y tiene el récord de más semanas consecutivas en lo más alto, con 237. EFE