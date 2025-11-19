Ecuador buscará volver al triunfo ante Venezuela en la Liga de Naciones Femenina

Guayaquil (Ecuador), 19 nov (EFE).- La selección de Ecuador, comandada por la atacante Nayely Bolaños, buscará en Quito reivindicarse de la pasada derrota que sufrió de local por 1-2 frente a Colombia el próximo 28 de noviembre, cuando jugará contra Venezuela, en la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.