El Arsenal perderá a Gabriel varias semanas

El defensa brasileño se tuvo que marchar del campo en el minuto 64 tras notar algo en el muslo y salió del Emirates Stadium con una ligera cojera.

Las primeras pruebas han detectado una lesión en el jugador 'Gunner' que podría tenerle apartado de los terrenos de juegos durante las próximas cuatro semanas, aunque los servicios médicos del Arsenal están a la espera de los resultados definitivos, que se conocerán en los próximos días.

Gabriel se perderá, como mínimo, los partidos contra el Tottenham Hotspur, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Brentford.

Pese a que su baja es significativa, por la gran pareja que forma junto a William Saliba, Mikel Arteta cuenta con la opción de Christian Mosquera en el banquillo. El español, en las oportunidades que ha tenido en el Arsenal desde que llegara este verano del Valencia, ha demostrado ser todo un central de garantías.

