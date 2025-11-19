El Barça lanza su cuarta equipación, un homenaje al Clásico de hace 20 años en el Bernabéu

La nueva camiseta, que se ha puesto a la venta este mismo miércoles, cuenta con las franjas azulgranas en vertical pero desestructuradas, un detalle, que según precisa el club en un comunicado, se inspira en la trayectoria del balón en cada uno de los tres goles anotados en el Clásico de hace dos décadas: el primero de Eto’o y los dos siguientes de Ronaldinho.

En el interior del cuello de la zamarra, tres círculos destacan los minutos en los que se marcaron esas dianas -14’, 58’ y 77’-, mientras que en la parte externa un detalle con los colores de la bandera catalana completa el diseño. El pantalón es de color granate con una franja azul en el lateral de cada pierna.

Con motivo de la presentación de la cuarta equipación, la entidad ha creado la campaña 'El fútbol es arte' y ha publicado una pieza audiovisual protagonizada por los jugadores del primer equipo masculino Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Bernal, así como las futbolistas de la escuadra femenina Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Batlle.