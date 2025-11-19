La oportunidad de Asencio en el Real Madrid

Recuperado tras un Mundial de Clubes en el que rindió por debajo de lo esperado, el central está ante su gran oportunidad en lo que va de temporada.

Tras mostrarse en la elite la pasada temporada, saliendo al paso desde el Real Madrid Castilla para cubrir, con éxito, las numerosas bajas en defensa, el Mundial de Clubes en Estados Unidos fue un jarro de agua fría para Asencio.

Empezó como titular contra el Al-Hilal, pero cometió el penalti del tanto del conjunto saudí y fue sustituido tras el descanso. Al siguiente encuentro salió de inicio de nuevo, recibiendo el cariño de Xabi Alonso en su segundo partido al frente del equipo, pero fue expulsado a los siete minutos por un agarrón al borde del área.

La sanción le apartó del once titular para el siguiente encuentro de fase de grupos. Y en los octavos de final, sin minutos ante la Juventus y en cuartos sólo seis ante el Dortmund. Pero en semifinales, contra el París Saint-Germain, volvió a formar parte del once titular. Eso sí, de nuevo con un error.

Un fallo en el despeje ante Dembélé en el minuto seis provocó el 1-0 de Fabián Ruiz. Actuaciones por debajo de lo esperado que hicieron que, tras la conclusión del encuentro, pidiera disculpas a la afición en sus redes sociales.

“Madridistas, se termina una temporada en la que he cumplido el sueño de formar parte del mejor club del mundo pero que ha terminado de la manera que menos deseaba. Siento que no he estado a la altura en un Mundial de Clubes que exigía el máximo. Ahora es momento de desconectar y recargar pilas”, escribió.

Un bajo rendimiento que, unido al fichaje de Huijsen y la vuelta de Militao, tras dos lesiones graves de rodilla, y Rüdiger -hasta la lesión- ejerciendo de tercer central relevaron a Asencio a un segundo plano. Hasta ahora.

Militao estará dos semanas de baja por una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha y a Rüdiger aún le falta ritmo de competición entrando en la fase final de su recuperación de una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania.

Además, Huijsen ha sido baja con España por molestias musculares y Alaba fue convocado con la selección de Austria, por lo que se incorporará el jueves o el viernes a la dinámica de grupo.

Un parón internacional en el que Asencio ha trabajado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas aguardando una oportunidad que finalmente le ha llegado.

Ya respondió a buen nivel ante Getafe y Juventus, alejando las dudas del Mundial de Clubes y tiene por delante partidos cada tres días para volver a pedir mayor protagonismo en los planes de Xabi Alonso.

En total, ocho encuentros afronta el Real Madrid en 28 días. Un calendario frenético ante el que a Xabi Alonso se le han acumulado los problemas en el centro de la defensa.