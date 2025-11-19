La policía británica investiga al exagente Jonathan Barnett por abusos sexuales

Barnett, que fue uno de los agentes más poderosos del mundo y gestionó entre otros el traspaso de Gareth Bale del Tottenham Hotspur al Real Madrid, fue acusado en California el verano pasado, junto a su agencia Creative Artists Agency, de haber "traficado" con una mujer de Australia a Reino Unido en 2017 y de haberla "torturado y retenido contra su voluntad", además de haber sido violada en 39 ocasiones.

El exagente, que negó las acusaciones, está ahora también bajo investigación de la justicia británica después de que esta mujer, llamada en los documentos "Jane Doe" para proteger su identidad, le haya denunciado en Londres.

Los abogados de Barnett están tratando de que esta denuncia se desestime ya que alegan que no se produjo ningún contacto entre la víctima y el exagente en suelo británico.

Según lo documentado por los abogados del exagente, de junio de 2017 a septiembre de 2021, esta mujer y Barnett estuvieron involucrados en una "relación consentida y personal" y que este pagó más de un millón de libras a la mujer al término de la misma.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Cuando mi relación con la demandante terminó alrededor de septiembre de 2021, me amenazó con divulgarla públicamente a no ser que le pagara importantes sumas de dinero. Como consecuencia de esas amenazas, le pagué a la demandante durante varios años, abonándole finalmente una cantidad muy superior a un millón de libras", dijo Barnett en un comunicado.

Además de a Bale, Barnett representó a jugadores de la talla de Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford.