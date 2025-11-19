Las españolas Paños, Guerrero y Vilamala ayudaron a cambiar mentalidad en el América

"Hemos ayudado a cambiar la mentalidad que había, a tener diferentes hábitos, a organizarnos mejor a nivel táctico y estamos contentas porque las compañeras han respondido muy bien con muchas recepción y ganas de aprender y eso se ha visto en este torneo", aseveró Paños.

La guardameta, multicampeona con el Barcelona, quien llegó a las Águilas para el Apertura 2024, destacó el crecimiento que ha visto en el equipo y se dijo orgullosa de junto con Guerrero y Vilamala, recién llegada en este torneo, haber contribuido a tener un plantel más maduro.

"Este equipo está consciente de lo que significa y todas las jugadoras sabemos lo que pesa estar aquí. Tenemos grabado a fuego lo que queremos conseguir", señaló.

Para la nacida en Alicante hace 33 años, conseguir un título con las Águilas es una meta que se fijó desde su llegada.

"No sólo pienso en la parte individual porque este equipo merece este campeonato, pero para mí sería increíble, vine a esta liga para lograrlo y hemos trabajado mucho para ello, hemos construido un equipo mucho más sólido y vamos a demostrarlo", puntualizó.

Irene Guerrero, campeona del mundo con España, coincidió con Paños.

"El cambio de mentalidad ha sido notable, ahora estamos mucho más preparadas para encarar esta final y eso es muy importante. Hoy todas sabemos que cuando no puedes más en la cancha, te miras el escudo y sabes que tienes que sacar eso que llevas dentro para lograr lo que te propongas", subrayó la sevillana.

Campeona de la Copa de la Reina con el Atlético de Madrid y de la Women's FA Cup con el Manchester Unites, Guerrero dijo tener tanta confianza en que este será una larga serie de títulos con las Águilas, que por eso extendió su contrato por cuatro años más.

"Anhelo mucho un título. No fue casualidad renovar hasta el 2029, porque sé que vamos a pelear por títulos nacionales e internacionales cada año y eso me retó a seguir aquí para mejorar año tras año", concluyó.

Luego del partido de ida de este jueves ante el Tigres UANL, el América pagará la visita el próximo domingo para buscar el tercer título de su historia.