Moleiro: "No pienso en lo que he hecho, soy ambicioso y quiero más"

"Al principio me costó un poco la adaptación, porque nunca había salido de las islas, pero voy a seguir trabajando", dijo ante los medios el jugador canario, quien calificó de "un sueño" ir al Mundial, un objetivo que ve "difícil" pero que "estar en boca de eso, ya dice que estoy haciendo las cosas bien, es un orgullo".

No se considera un sustituto de Álex Baena, porque, al margen de alabar la calidad del ahora jugador del Atlético de Madrid, considera que son jugadores distintos y aseguró que no sabía que era el máximo goleador del equipo esta temporada. "No es algo en lo que que piense. El año pasado hice seis goles. Intentaré superarlo este año, que eso significa que voy en proceso ascendente", apuntó.

"En Las Palmas era organizador. Aquí, más directo, hay un cambio en el juego, hay que ser más vertical y tener más intención de ir a hacer daño. En Las Palmas me centraba más en jugar bonito o jugar bien, y aquí me ha cambiado el concepto y sé que tengo que ir hacia adelante con el balón", añadió respecto a los cambios de un año a otro en su juego.

Respecto a su adaptación, Moleiro resaltó que el Villarreal es "un club muy familiar, que desde que llegué me ha puesto las cosas muy fácil" y dijo sentirse "como en casa". "Estoy muy contento de estar aquí. Cardona y Ayoze me ayudaron a integrarme", añadió al respecto.

Además, destacó la combinación con Gerard Moreno en ataque. "Nosotros dos somos los que estamos ahora mismo en esa posición en la que el juego ofensivo para por nuestro lado. Me siento muy cómodo en esa posición, y pienso que puedo hacer daño recibiendo ahí el balón e ir hacia adelante. Buscando esa mentalidad y buscando el gol. Pienso que puedo dar mucho más y tengo margen de mejora", explicó.

No quiso poner metas concretas al equipo y compararse con ningún rival, al asegurar que "nosotros nos miramos a nosotros mismos. El sábado tenemos un partido importante de liga en el que queremos sumar de 3 para seguir hacia adelante".

Sobre la actual Liga de Campeones, abogó por "no despistarse" y estar "muy focalizados el sábado contra el Mallorca. Primero, sacarlo adelante y luego ya pensar en el del martes - ante el Borussia Dortmund-".

Moleiro ve "bien y muy mentalizado" al equipo para el partido del sábado. "Del sábado hacia adelante, no se habla dentro del vestuario. Sabemos de la importancia de lo que viene, pero tenemos la mente puesta en el sábado, que sabemos que es el inicio", dijo el centrocampista canario.

"El Mallorca es un rival complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que intentar contrarrestarlos con nuestro fútbol y con nuestra capacidad en los contraataques. Repito: mente puesta solo en Mallorca. Ni se habla del partido del martes, simplemente estamos preparando el partido del sábado. Y el partido del martes, se empezará a preparar después del partido del sábado", reiteró.

Si ganan será el mejor arranque liguero del Villarreal en Primera. "Al final somos un bloque muy unido. Tenemos claro cuáles son nuestras cualidades y sabemos aprovecharlo. En casa lo estamos haciendo muy bien, porque la afición también nos ayuda. Tenemos ganas de sumar el sábado", concluyó.