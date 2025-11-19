Robertson se acuerda de Diogo Jota en la celebración de Escocia

Los escoceses volverán a una Copa del Mundo por primera vez desde su última participación en Francia 1998 y Robertson rindió homenaje a su compañero en el Liverpool Jota, fallecido este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva.

"Lo he escondido bien durante este tiempo, pero hoy me he derrumbado. Sé la edad que tengo y sabía que esta posiblemente era mi última oportunidad para ir a una Copa del Mundo", dijo Robertson.

"No podía sacarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota hoy. Hablamos mucho sobre ir al Mundial porque él se perdió el último con Portugal y yo también con Escocia. Sé que hoy estaría sonriendo por mí", añadió el escocés.

Los escoceses estarán en el sorteo del próximo 5 de diciembre después de ganar 4-2 a Dinamarca con dos goles en el tiempo de descuento y acabar primeros del Grupo C.

"Estoy encantado de que hayamos conseguido esto. Este grupo de jugadores, este cuerpo técnico, es el mejor en el que he estado. El discurso del entrenador antes del partido fue increíble. Repasó todo lo que hemos vivido, como la clasificación a la Eurocopa. Nos dijo: "vamos a por otra". Ha sido muy emotivo. Va a ser una de las mejores noches de nuestra vida. Esto es lo que mejor define a este grupo: "nunca te rindas".