Trabajadores de las obras del Camp Nou protestan por despidos y retrasos en los pagos

El responsable de Acción Sindical de CCOO del Hábitat, Carlos del Barrio, ha señalado a los medios que trabajadores de la empresa Ekstreme Works de nacionalidad turca "no están cobrando el salario y están trabajando aquí sin papeles".

Fueron contratados "en origen" y cuentan con permisos de residencia en otros países de la Unión Europea (UE), ha agregado el portavoz sindical.

Ahora, "les presionan, por la vía de retenerles el salario, con la intención de que firmen un acuerdo sin ningún tipo de garantía y vuelvan a su país", ha afirmado.

El sindicato tiene intención de "reclamar todos los despidos" y "activar el reglamento de extranjería por la vía de la regularización extraordinaria", ha detallado Del Barrio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ellos "son los trabajadores que han hecho posible que el Barça juegue aquí el sábado y estrene el Camp Nou", ha señalado.

El sindicato ha sostenido en un comunicado que "todo esto ocurre con la permisividad del Fútbol Club Barcelona, que, como promotor de la obra, debería asegurar que todas las empresas subcontratadas cumplen escrupulosamente con la ley".

"A las puertas de la reapertura del estadio, este sábado, en el partido contra el Athletic Club, parece que el calendario importa más que los derechos de los trabajadores que han hecho posible la reforma", ha agregado CCOO.