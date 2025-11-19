Yangel Herrera recae de la lesión en el sóleo

El jugador, que llegó este pasado verano a la disciplina realista a cambio de unos doce millones de euros, únicamente ha disputado 90 minutos esta temporada, y muy probablemente no vuelva a jugar hasta el año que viene.

Solo ha podido estar disponible en dos encuentros: ante el Celta y el Sevilla. En Vigo provocó la expulsión de Starfelt, y ante el Sevilla el penalti del 1-0 de Oyarzabal. Parecía destinado a ocupar el puesto de '8' en el equipo txuri urdin, pero la suerte no le está acompañando.

Herrera era ese futbolista "enérgico" que tanto había pedido Sergio Francisco, pero no podrá contar con él hasta 2026. El exjugador del Girona llegó lesionado a San Sebastián, y, tras un mes y medio de baja, disputó sus primeros minutos, como titular, en Vigo.

Tras ello, volvió a partir de inicio ante el Sevilla, pero en la primera mitad cayó lesionado del sóleo. Ahora, cuando su regreso parecía estar cerca, sufre una recaída y no podrá ayudar al equipo en los próximos compromisos.

