Coudet: Las sensaciones son mejores que la cantidad de puntos

El argentino apuntó en rueda de prensa antes de medirse al Celta de Vigo que le gustaría tener más puntos en la clasificación. “Lo merecemos”, afirmó el preparador alavesista.

“Siempre es importante ganar y sobre todo en casa, pero también lo es no perder la esencia del juego”, manifestó sobre la dinámica de sus jugadores.

Analizó que ante el Girona, la pasada jornada, podrían haber hecho más y se mostró con “confianza” hacia su plantilla. “Trabaja muy bien. Hemos mejorado y transformado nuestra forma de jugar y proponer”, expuso el entrenador babazorro, que quiere ser protagonista “en cada partido, independientemente del rival”.

“Nuestro déficit fuera de casa ha sido el gol pero hemos podido ganar todos los partidos. El foco está en la contundencia", ha añadido.

"En la parte mental trabajamos que tenemos que tener mayor efectividad”, consideró Eduardo Coudet, que aclaró que Pablo Ibañez no ha salido del ‘once’ porque haya bajado su rendimiento, sino porque Denis Suárez lo ha subido.

El ‘Chacho’ se medirá al Celta, un club que quiere mucho. “Estoy agradecido con el club y la ciudad y me alegro de que le vaya bien”, expresó el técnico.

“Tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador que conozco muy bien, con una idea muy definida”, ensalzó el técnico.

“Tiene muchos jugadores con gol. Son un equipo ofensivo y tenemos que complementarnos más y para que lleguen los jugadores de segunda línea”, apuntó para contrarrestar el potencial ofensivo de los gallegos.