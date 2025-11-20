Cucho Hernández: "Soy un nueve que ayuda, no sólo pienso en mí"

Cucho Hernández afronta su primera temporada completa en el Betis tras llegar en el mercado invernal de la pasada campaña procedente del Columbus Crew de la MSL estadounidense y, en declaraciones a los medios del club, reflexionó sobre el momento del equipo, sus expectativas y de nombres propios como los de su compatriota Nelson Deossa o el capitán Isco Alarcón.

El punta de Pereira explicó su rol en los esquemas del chileno Manuel Pellegrini y dijo que, más allá de los registros goleadores, están "muchas cosas que tal vez no se ven, pero que, con un simple romper el espacio o con un movimiento, le abres el camino a tus compañeros para que puedan marcar goles".

"Si viene siempre la recompensa del gol, bienvenido sea, pero no me estreso mucho por eso. Me centro en hacer bien el trabajo y tratar que las que tenga, meterlas", afirmó el Cucho, quien estos días convalece de una operación de los cornetes de la nariz que no le ha impedido entrenar a menor ritmo, con máscara y sin ella.

Abundó en su aportación al juego de los de Pellegrini con extremos como el marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos a los que trata de "abrirles espacio, de hacer alguna diagonal, de pivotear, de ayudar a que ellos se sientan cómodos yendo hacia adentro".

"Cada vez intento mejorar eso, veo qué puedo hacer mejor para ayudar al equipo. Y bueno, de vez en cuando sí que agarro, me giro y le pego yo. Y ha salido bien las veces que lo he hecho. Muy contento con el balance personal hasta ahora y con ganas de seguir", apuntó.

Sobre Nelson Deossa, indicó que sus primeros meses en el Betis no han sido fáciles por unas molestas físicas en el tobillo que han lastrado su adaptación, aunque su compatriota expresó el apoyo de todos los compañeros y la fe en sus condiciones: "en cuanto tome confianza y más minutos seguro que nos va a dar muchísimo", dijo.

También se refirió a Isco y a su inminente vuelta tras una larga convalecencia por una fractura de peroné y definió al de Arroyo de la Miel como "un líder positivo" porque "es el primero que va, el primero que presiona" y el "fútbol no se olvida: tiene que agarrar condición física, pero la calidad sigue intacta", afirmó.

Sobre las expectativas de esta temporada, señaló que "mientras el equipo esté junto, sepa qué puede lograr y trabaje con humildad, se puede conseguir algo importante esta temporada y esa es la idea".