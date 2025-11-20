FIFPRO insta a incluir a los jugadores en todas las reformas del fútbol

Según un comunicado oficial de FIFPRO, el encuentro reunió durante tres días a representantes sindicales de todos los continentes para abordar los retos laborales presentes y futuros tanto en el fútbol masculino como en el femenino. La organización insistió en la necesidad de reactivar un diálogo genuino con el resto de actores del sector.

FIFPRO reiteró su disposición a negociar de manera constructiva con FIFA, confederaciones, ligas, clubes y otros organizadores de competiciones, siempre bajo la premisa de que cualquier reforma debe involucrar a quienes poseen el mandato legítimo para representar a los futbolistas.

Sergio Marchi, presidente de la organización, subrayó que la unidad es clave para avanzar y defendió el papel del sindicato como garante del carácter humano del fútbol: "No puedo imaginar el fútbol sin un sindicato porque sería un deporte deshumanizado", afirmó durante la asamblea.

"El mensaje de unidad es el mensaje que debe existir entre todos los futbolistas: que es mejor hacerlo juntos. El sindicato es importante porque entiende rápidamente la industria; el sindicato apoya y mueve la industria, intenta mejorarla", agregó Marchi.

La transparencia fue otra línea prioritaria, y, por ello, el organismo abrió el evento a representantes del gobierno portugués, FIFA, UEFA, IFAB y otras instituciones. Según Alex Phillips, secretario general de FIFPRO, esta apertura permite escuchar perspectivas diversas y mejorar la comprensión mutua.

"Hemos introducido un grado mucho mayor de transparencia con actores de todo tipo de organizaciones. Esperamos mejorar teniendo a estas partes aquí, escuchando sus observaciones y diferentes puntos de vista: cómo pueden ver las cosas de forma ligeramente distinta, lo que puede ayudarnos a comprenderlos mejor", dijo Phillips.

Los sindicatos concluyeron la asamblea reivindicando una estrategia común a largo plazo que ponga a los jugadores en el centro del foco y que fortalezca la colaboración entre todos los sectores del fútbol para garantizar el desarrollo sostenible del deporte.