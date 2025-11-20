Rosario Central de Enzo Giménez y Agustín Sández, campeón de Liga en Argentina

En una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió “por unanimidad” conceder “el título de Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. Esta tabla general agrupa los torneos Apertura y Clausura jugados a lo largo del año. De esta manera, Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, obtiene su primer campeonato desde su regreso a su club.

También de forma unánime “se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025”, en una distinción que se realiza en plena competencia liguera. De hecho, el próximo sábado comenzarán los cruciales octavos de final del Torneo Clausura. En una imagen difundida por la AFA se pudo ver el nuevo trofeo, recibido por los jugadores Ángel Di María y Jorge Broun y el entrenador Ariel Holan.

🏆 Rosario Central campeón de Liga 2025



En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.



También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió… pic.twitter.com/ubYqUD5brg — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 20, 2025

La AFA declaró también que la creación de este nuevo trofeo de “Campeón de Liga” para los equipos que más puntos reúnen durante el año “no invalida la realización de la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones”. A la vez que anunció la “futura realización” de un nuevo certamen, el de la Recopa.

Gonzalo Belloso, exjugador y presidente de Rosario Central, destacó en declaraciones a TNT Sports que es algo “súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última”. Belloso remarcó que el equipo ”hizo más puntos que nadie y que perdió dos partidos en el año”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En este contexto, Rosario Central celebra así su decimotercer título de forma oficial, y su quinta Liga en la historia del club. Estas se suman a las conquistas de los campeonatos nacionales de 1971, 1973 y 1980, y el torneo de Primera División 1986-1987. El palmarés se completa con siete copas nacionales, y en el plano internacional, la Copa Conmebol 1995.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: AFP