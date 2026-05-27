A esto se expone el Estado si “Bachi” no deja reincorporarse a Kattya, según abogada

La acción de inconstitucionalidad promovida por Kattya González contra su destitución de la Cámara de Senadores ya cuenta con ocho de los nueve votos necesarios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), faltando solo el voto de César Diesel para que se defina su vuelta o no al Congreso Nacional.

Ante un posible escenario favorable, el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, adelantó que haría “lo mismo que hizo Lugo”, quien en el 2018 presidió la Cámara de Senadores que en mayoría no dejó jurar a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos como senadores electos, ya que la Constitución Nacional establece de manera taxativa y mandataria que los exmandatarios serán senadores vitalicios en caso de no ser destituidos vía juicio político.

Ante esta posible negativa, la abogada especializada en Derechos Humanos, Alejandra Peralta, explicó en su cuenta de la red social X que las declaraciones del presidente del Congreso anunciando que va a desacatar una eventual declaración de inconstitucionalidad de la expulsión de Kattya González que obligue al Congreso a restituirla en su cargo, demuestra un desprecio absoluto por el Estado de derecho.

“Y no solo eso, sino que expone a Paraguay a sanciones internacionales que vos y yo terminaremos pagando por la responsabilidad de nuestros senadores. El juicio político NO ESTÁ EXENTO del respeto de las garantías del debido proceso. Esto ya lo ha recalcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, incluso contra Paraguay en el caso ‘Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea’”, recordó.

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El costo de que cartistas desacaten restitución de Kattya

Rememoró que Nicanor Duarte Frutos fue quien declaró públicamente promover la destitución de los ministros de la Corte y años después esto le costó al Paraguay más de US$ 800.000 de indemnización que pagamos todos los paraguayos.

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Advirtió que hoy ya no es Duarte Frutos, sino “Bachi” Núñez quien expone al Estado Paraguayo a pagar muchos miles de dólares que con los impuestos vamos a pagar entre todos un capricho coyuntural de los senadores cartistas y sus aliados.

“¿Se dan cuenta como aquellos que hacen las leyes las desobedecen cuando quieren?, ¿que aquellos que dicen representar al pueblo, no tienen problema en comprometer nuestros impuestos por capricho? Por último, la imagen del país sigue sin poder levantarse de donde está, en el suelo desde hace tiempo. Los lindos discursos no borran la triste realidad”, señaló.

Exsenadora explicó por qué no juró Cartes

Por su parte, la exsenadora del Partido Democrático Progresista (PDP), Desirée Masi, profundizó más el análisis simplista que hizo el Presidente del Congreso al querer comparar la situación de Kattya González con la de los expresidentes de la República Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

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En el 2018 varios senadores opositores impugnaron las candidaturas al Senado tanto de Cartes como de Duarte Frutos, argumentándose que el artículo 189 de la Constitución Nacional es taxativo y mandatorio al establecer que los expresidentes de la República, elegidos democráticamente, se convierten en senadores vitalicios de la nación tras culminar sus mandatos, siempre que no hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.

Pese a este argumento, tanto un tribunal electoral de capital, como la misma Corte Suprema de Justicia, dictaminaron a favor de sus candidaturas al Senado, no así a favor de su investidura. La Cámara de Senadores, presidida en el juramento por el expresidente de la República y entonces senador del Frente Guasú, Fernando Lugo, no dejó jurar a ninguno de los exmandatarios colorados bajo el argumento del artículo 189.

La exsenadora Desirée Masi recordó además que Cartes no podía jurar el 1 de julio del 2018, ya que el mismo aún ejercía la Presidencia de la República que continuó hasta el 15 de agosto, fecha en que debía traspasar el mando a Mario Abdo Benítez y en la que recién se despojaría de su investidura como presidente, ya que aunque intentó renunciar al cargo, el Congreso Nacional no lo aceptó.

“¡DEJE DE MENTIR! Cartes no podía jurar el 1 de julio del 2018 por una sencilla razón: era Presidente hasta el 15 de agosto del 2018! ¿Iba a jurar como senador y ser parte de un poder del Estado y era cabeza y parte de OTRO poder del Estado? Ahí quedó más que claro que la inhabilidad era manifiesta. Y Cartes NUNCA recurrió a la CSJ. ¡TAMPOCO Nicanor Duarte Frutos accionó en 2018! ¿Que iba a recurrir si, en ese entonces, el “premio consuelo” fue que le entregaron Yacyretá, donde usó y abusó? Japoina”, criticó Masi a la postura de Núñez.