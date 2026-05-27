Alerta Cerro Porteño y Paraguay: Blas Riveros abandonó la concentración por...

Malas noticias para Cerro Porteño y la selección de Paraguay: Blas Riveros abandonó la concentración del Ciclón en la víspera del partido contra Sporting Cristal por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El futbolista había regresado a las canchas el domingo, con la esperanza de integrar la lista de convocados de Gustavo Alfaro para el Mundial 2026.

Riveros resintió la lesión muscular que había sufrido contra Olimpia en febrero y que motivó la baja de 3 meses. El lateral izquierdo retornó a la competencia el domingo, ingresando a los 65 minutos, por Guillermo Benítez, en la victoria 2-0 sobre Rubio Ñu por la última fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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