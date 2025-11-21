2-1. Kessié y Galeno minan la moral del Al Qadisiya de Míchel

Pese a contar con un jugador más desde el final del primer tiempo (roja directa a Al Johani), el cuadro de Míchel fue incapaz de imponerse al Al Ahli, que actualmente dirige el alemán Matthias Jaissle y que asoma la cabeza a la parte alta de la tabla, con 19 puntos y en cuarto lugar, a cinco unidades del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, líder de la competición.

El Al Qadisiya, que venía de una buena racha de resultados, se queda en quinto lugar con 17 puntos en nueve partidos, con el Al-Hilal (20), Al Taawon (21) y Al Nassr (24) en las tres primeras plazas y un partido menos disputado.

Galeno, delantero del Al Ahli, adelantó a los locales a los seis minutos de encuentro, pero justo antes del descanso su compañero Al Johani vio la roja directa y abrió una ventana para los de Míchel.

Abdullah Al Salem aprovechó la superioridad numérica y las ocasiones que estaba generando su equipo para empatar la contienda en el minuto 64; sin embargo, apareció el exjugador del Barcelona Kessié para minar la moral del rival sólo dos minutos después con el gol del 2-1.

La próxima cita de los locales será en Liga de Campeones asiática en su feudo y contra el Al Sharjeh (Emiratos Árabes Unidos), mientras que el Al Qadisiya disputará la King Cup contra el propio Al Ahli, en un partido con aires de revancha.