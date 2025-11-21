Alisson vuelva a estar disponible

El brasileño se hizo daño en la derrota contra el Galatasaray del pasado 30 de septiembre y ha estado mes y medio de baja, en el que el Giorgio Mamardashvili asumió la responsabilidad de la portería del Liverpool, con cinco derrotas y tres triunfos.

"Alisson entrenó la semana pasada y esta, así que estará preparado para jugar mañana si todo va bien hoy", dijo Arne Slot, técnico de los 'Reds', en rueda de prensa.

"Si está listo para jugar, será titular", añadió el holandés.

Pese a la buena noticia del retorno de Alisson a la portería, el Liverpool tiene un par de bajas nuevas para el duelo contra el Nottingham Forest de este sábado, ya que tanto Conor Bradley como Florian Wirtz se lesionaron en el parón por fútbol de selecciones.

"Bradley y Florian no están para jugar, así que no es lo ideal", confirmó Slot.