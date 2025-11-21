Andrei Ratiu renueva con el Rayo Vallecano hasta 2030

Ratiu, de 27 años, llegó al Rayo Vallecano en 2023 tras jugar las dos anteriores temporadas en el Huesca cedido por el Villarreal. Desde entonces suma suma 67 partidos oficiales con el equipo madrileño, del que es un jugador fundamental para su técnico, Iñigo Pérez.

El pasado verano, el Rayo compró la mitad de sus derechos al Villarreal por cinco millones de euros pasando el jugador a ser propiedad del conjunto vallecano, con el que tenía una cláusula de 25 millones de euros a la que se remitió cuando llegó una oferta de 18 del Wolverhampton.

"Andrei Ratiu se ha convertido en una de las piezas clave en los éxitos deportivos del primer equipo en estas campañas. ¡Felices de continuar haciendo historia juntos, Andrei!", informó el Rayo en sus canales oficiales para anunciar su renovación.