Benjamin Sesko, baja unas semanas por lesión

"Va a estar unas semanas fuera. No sé por cuánto tiempo, pero no es tan grave, aunque tenemos que tener cuidado con él. Está haciendo la recuperación y se siente mejor, así que esperamos tenerlo de vuelta en unas pocas semanas", expresó el técnico portugués este viernes en la previa del encuentro ante el Everton, que se jugará el lunes.

El esloveno, que llegó al conjunto inglés procedente del RB Leipzig alemán, ha tenido minutos en las once jornadas de Premier League, con seis titularidades, aportando dos goles y una asistencia.

"Creo que va a ser más o menos él estará de vuelta al mismo tiempo que Amad y Mbeumo se irán para disputar la Copa África -que comenzará el 21 de diciembre-. No quiero decirlo con certeza, pero cuando vayan a la concentración, espero tenerlo de vuelta", añadió.

Amorim también confirmó las bajas del argentino Lisandro Martínez y del capitán, Harry Maguire, que no viajarán con el equipo.

"Siento que 'Licha' está mas cerca de volver. Tenemos que tener cuidado, pero está claramente en una mejor posición de lo que estaba hace dos semanas. En el caso de Maguire, todavía no está disponible", expresó.