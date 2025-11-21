Brasileirão: Los líderes en una ronda clave

Con cuatro compromisos por delante en la liga brasileña y ventaja de apenas dos puntos, el líder Mengão enfrenta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro al Bragantino (8°). El Verdão, en tanto, recibirá a Fluminense (6°) en São Paulo.

Filipe Luís baraja opciones en punta de cara a la final de la Libertadores, el 29 de noviembre en Lima, ante las seguras bajas de Pedro (lesionado) y el ecuatoriano Gonzalo Plata (sancionado). Bruno Henrique se perfila como el 9, aunque el colombiano Jorge Carrascal es una alternativa.

El Palmeiras, por su lado, jugará en el Allianz Parque por última vez en 2025. Disputará como visitante los tres partidos posteriores en la liga contra Gremio, Atlético Mineiro y Ceará.

El miércoles, en partido adelantado de la 37ª jornada, el equipo de Abel Ferreira decepcionó a su torcida al ser incapaz de pasar del empate 0-0 con el Vitória, equipo en zona de descenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Partidos fecha 35ª: Sábado: Botafogo-Gremio, Flamengo-Bragantino, Palmeiras-Fluminense; Domingo: São Paulo-Juventude, Bahía-Vasco da Gama, Sport Recife-Vitória, Cruzeiro-Corinthians; Lunes: Mirassol-Ceará, Internacional-Santos; Domingo 30: Fortaleza-Atlético Mineiro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Principales posiciones: Flamengo 71 puntos, Palmeiras 69, Cruzeiro 65, Mirassol 60, Botafogo 55, Fluminense 54, Bahía 53, Bragantino, Corinthians y São Paulo 45.