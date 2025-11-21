Clausura Argentino: River-Racing, presión en octavos

Sin margen de error, River Plate y Racing protagonizan el choque de más quilates en los octavos de final del fútbol argentino.

Concluidas las 16 fechas de la etapa regular, el último torneo del año en Argentina ingresa este fin de semana en zona de eliminación directa.

River Plate está necesitado como nadie de éxito en el cierre de una temporada en la que no festejó en ninguno de los torneos que disputó, ni siquiera la modesta y doméstica Supercopa Internacional.

El albiceleste del técnico Gustavo Costas asimiló la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Flamengo y encaró la recta final del Clausura con buenos resultados, para terminar tercero en el grupo A, después de haber estado varias jornadas cerca del fondo.

Más tranquilidad para Boca Juniors, que mañana buscará seguir su serie exitosa cuando reciba a Talleres en La Bombonera.

* Programa de los octavos de final: Sábado: 20:00: Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors; 22:00: Central Córdoba-San Lorenzo; Domingo: 17:30: Rosario Central-Estudiantes; 20:00: Boca-Talleres; Lunes: 17:00: Riestra-Barracas Central; 19:15: Racing-River Plate; 22:00: Unión Santa Fe-Gimnasia y Esgrima; Miércoles: 21:30: Lanús-Tigre.