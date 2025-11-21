Cole Palmer, baja contra el Barcelona por fracturarse el meñique contra una puerta

El centrocampista inglés se ha perdido los últimos once partidos del Chelsea por una lesión en la ingle y, cuando estaba cerca de reaparecer, ha sufrido un accidente en su casa, golpeándose el meñique contra una puerta, y se perderá, como mínimo, los duelos contra el Burnley, Barcelona y Arsenal.

"Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. No parece algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene", confirmó Enzo Maresca este viernes en rueda de prensa.

"Me ha pasado muchas veces que me despierto por la noche para ir al baño y me doy un golpe por el camino. Son cosas que pueden pasar. Estaba muy cerca de volver. Casi se había recuperado de la ingle, lo cual son muy buenas noticias, pero ahora tiene este pequeño problema".

El futbolista inglés se fracturó el dedo meñique al golpearse contra una puerta en su residencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Palmer se lesionó la ingle el pasado 20 de septiembre en una derrota contra el Manchester United y se ha perdido los dos últimos meses.

Esta temporada solo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, con un gol, y uno en Champions League, donde vio puerta.