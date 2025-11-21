Copa Sudamericana: Llega el gran día, ¿Lanús o Mineiro?

El Defensores del Chaco, que tendrá un aforo para 40.000 aficionados, la mitad de ellos provenientes de Brasil y Argentina, será el escenario del pulso entre el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, y su apuesta por el ariete Rodrigo Castillo, y el conductor del Mineiro, Jorge Sampaoli, con el incansable goleador Hulk, de 39 años.

Lanús buscará su segundo título en el torneo, tras el conquistado en 2013, y Pellegrini quiere el primero de su carrera, que antes vivió la tensión y la emoción de una final cuando en 2017 dirigió el Deportivo Alavés español que perdió la final de la Copa del Rey ante Barcelona.

El Atlético Mineiro aspira a su primera Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de la Conmebol, tras el repunte logrado de la mano de Sampaoli, que en septiembre pasado volvió con urgencias al banquillo del Galo y lo ayudó a llegar a esta final.

Sampaoli, que dirigió al conjunto albinegro en 2020 y logró un título regional, consiguió con la Universidad de Chile la Copa Sudamericana de 2011. En el Mineiro, Givanildo Vieira de Souza, Hulk, continúa como el principal referente del equipo y demás, en la zaga se destaca la solidez del paraguayo Junior Alonso.

Asunción acoge por tercera vez la final única de la Sudamericana. En 2024, Racing Club levantó el trofeo ante Cruzeiro, y en 2019, el Independiente del Valle ecuatoriano se impuso al Colón argentino.