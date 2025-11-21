Copa Sudamericana: ingreso “masivo” de hinchas de Mineiro y Lanús desde hoy

Por segundo año consecutivo, Asunción albergará la final de la Copa Sudamericana, el segundo mayor torneo de fútbol a nivel de clubes del continente, que en esta edición será disputada por el Atlético Mineiro brasileño y el Lanús argentino en el estadio Defensores del Chaco, el sábado a las 17:00.

Según comentó Kronawetter, los aficionados de ambos equipos comenzaron a llegar a Paraguay en números importantes ayer: los hinchas brasileños arribaban principalmente por vía aérea a través del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, mientras que los argentinos entraban en su mayoría por tierra, a través del cruce fronterizo de Puerto Falcón.

Si bien las cifras de ingresos aún no son muy altas – el titular de Migraciones mencionó la cifra de 1.500 -, se espera que hoy se produzcan entradas “masivas” con la llegada de grandes números de buses con aficionados de ambos equipos.

Según los datos con que cuenta Migraciones, está previsto el ingreso de unos 60 buses con hinchas de Atlético Mineiro y una cifra similar de buses con aficionados de Lanús, además de las personas que seguirán ingresando al país por aire o por tierra en vehículos particular.

El grueso de los buses argentinos comenzaría a ingresar al país alrededor del mediodía de hoy, mientras que los provenientes de Brasil entrarían a partir de la medianoche.

Kronawetter señaló también que está previsto que 17 vuelos “chárter” provenientes de Argentina y 13 de Brasil aterricen en Asunción con motivo de la final de la Copa Sudamericana.

Diferencias con la final de 2024

El director de Migraciones no quiso dar estimaciones sobre el número total de ingresos al país que se darán con motivo de ese evento deportivo, pero señaló el parámetro marcado por la final de la Copa Sudamericana que se celebró en Asunción el año pasado: unas 40.800 personas entraron a Paraguay con motivo de esa final entre el Cruzeiro de Brasil y el Racing Club de Argentina.

Sin embargo, Kronawetter indicó que hay diferencias entre ambos eventos que deben ser tenidas en cuenta, como el hecho de que el aforo del estadio Defensores del Chaco es levemente inferior al del estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, donde se jugó la final del año pasado.

También señaló el hecho de que, a diferencia de Racing, que tiene aficionados distribuidos por toda Argentina, los aficionados de Lanús se concentran principalmente en el área de Buenos Aires, más lejos de la frontera con Paraguay, por lo que podría no registrarse un ingreso masivo de argentinos en las horas previas al partido como ocurrió el año pasado.

Agregó que, de acuerdo con los datos de entradas vendidas, habrá una mayor presencia de hinchas de Brasil con relación al año pasado, por lo que el balance de aficionados argentinos y brasileños será más “equilibrado” que en la final de 2024, cuando los hinchas de Racing eran mayoría absoluta.

El titular de Migraciones dijo que hasta el momento no hay reportes de incidentes relacionados al ingreso de hinchas a Paraguay.