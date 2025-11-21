Fútbol Internacional
21 de noviembre de 2025 - 18:11

Copa Sudamericana: Masiva llegada de hinchas argentinos y brasileños

Impresionante el movimiento desde el jueves en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, uno de los puntos de acceso de los hinchas de Lanús y Atlético Mineiro.
Un impresionante movimiento de aficionados registra la ciudad de Asunción, que recibe por tercera vez a la final de la Copa Sudamericana, la segunda de manera consecutiva, esta vez de nuevo “convocando” a hinchas de Argentina (Lanús) y Brasil (Atlético Mineiro), así como ocurriera el año pasado en la definición del argentino Racing y el brasileño Cruzeiro.

Por ABC Color

Ya desde el jueves comenzaron a llegar los simpatizantes del Granate y del Gallo, copando la capital del Paraguay, especialmente en el microcentro, la zona de Villa Morra, el nuevo centro comercial sobre Aviadores del Chaco y en especial, en la Costanera José Asunción Flores, donde se encuentra el fans fest, que tuvo actividades el jueves y anoche para los visitantes.

Unas 50.000 personas se aguarda que ingresen en estos días al país, relacionados directamente con la final de la Copa Sudamericana, por los principales puntos como el Puente de la Amistad en Ciudad de Este, el control Migratorio en Puerto Falcón y a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con una gran cantidad de vuelos comerciales, privados y chárter.

Asunción viste nuevamente su mejor gala para ser sede de un evento internacional, como ya lo fue con los Juegos Panamericanos Junior 2025. Este año, Paraguay también recibió por primera vez el Campeonato del Mundo de Rally, pero con centro de operaciones en Itapúa, especialmente Encarnación.

Se pronostica un importante movimiento económico en estos días, especialmente en lo que respecta al turismo deportivo, e inclusive el de compras.

