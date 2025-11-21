El Birmingham City planea un estadio de 1300 millones € y 62 000 espectadores

Este estadio, que se espera que esté construido para el arranque de la temporada 2030-2031, doblará la capacidad del actual St. Andrews, que puede albergar a cerca de 30 000 personas.

El estadio seguirá los pasos del Santiago Bernabéu e incluirá un techo retráctil y el césped se podrá ocultar con el objetivo de albergar eventos culturales y deportivos durante todo el año.

Según la firma de arquitectos Manica y los diseñadores británicos Heatherwick Studio, el estadio será visible desde 65 kilómetros gracias a las gigantes doce chimeneas que decorarán la fachada del campo.

Estas serán un recuerdo a la historia industrial de Birmingham y en su punto más alto alcanzarán los 120 metros de altura.

El proyecto está apoyado por la firma Knighthead Capital Management, que compró una participación del club en julio de 2023 y que está dirigida por el multimillonario Tom Wagner, quien cree que este nuevo estadio puede lograr que el Birmingham City pase de ser un equipo del Championship (Segunda división inglesa) a ser un club que compita habitualmente en la Champions League.

En el vídeo de presentación del nuevo estadio apareció Jude Bellingham, quien se marchó con 16 años del club como el traspaso más caro de la historia y el equipo inglés retiró su dorsal.

"Creo que Jude es el mejor jugador del planeta ahora mismo, pero aún no le hemos visto cerca de su potencial, no solo como jugador, sino lo que puede hacer por la comunidad como un líder", dijo Wagner, quien también fue preguntado sobre si se imagina al ahora jugador del Real Madrid jugando en este nuevo estado.

"Si podemos darle una plataforma para que llegue a su máximo nivel, esa sería una gran historia. Sería una gran historia de volver a casa y una gran historia para Birmingham y para el país".

El Birmingham City es en estos momentos undécimo clasificado en el Championship, a dos puntos de las plazas de 'playoff' y a ocho del ascenso directo a la Premier League.