Juan Carlos Amorós: "Tenemos talento de clase mundial"

"Nos quedamos fieles a la forma en la que queremos jugar, hemos tenido cambios, pero hemos tenido la suerte de contar con talento de clase mundial. Al mismo tiempo hemos desarrollado a jóvenes. Intentamos jugar un fútbol a veces complicado, pero que divierta y que haga un equipo competitivo", dijo Amorós en la rueda de prensa organizada en San José.

Adrián González y Juan Carlos Amorós, dos entrenadores españoles al frente del Washington Spirit y del NJ/NY Gotham de la NWSL, cruzarán este sábado sus caminos en una final de liga inédita en la que ambos equipos aspiran a su segundo título.

La final entre el Spirit y el Gotham comenzará hacia las 17:00 hora local (01:00 GMT del domingo) en el PayPal Park, un campo neutral en San José (California) que habitualmente acoge los partidos de los Earthquakes de la MLS y del Bay FC de la NWSL.

"Trabajamos duro para estar seguros de que esta final nos la vamos a llevar. Desde que empecé siempre tengo la intención de ganar el siguiente partido", afirmó Amorós.

El preparador español consideró que, pese a que el grupo de trabajo sea muy distinto al de 2023, sigue habiendo "magia" en el aire.

"Es una magia distinta, pero es magia. Trabajamos duro para estar aquí. Estamos en la final, pero tampoco quiero olvidarme del equipo que batió todo tipo de récords el año pasado y también fue fantástico. Cada viaje es distinto, pero sin duda, cada paso ha sido increíble", afirmó.

También consideró como algo positivo el hecho de haber ser uno de los equipos que ha jugado más partidos en esta temporada.

"Vemos el vaso medio lleno", destacó.